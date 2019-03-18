Руководитель отеля: нехватка рабочей силы — проблема для всего сектора обслуживания

По словам руководителя Go Hotel Shnelli Алвера Пупарта, нехватка рабочей силы является большой проблемой для всего сектора обслуживания. ”Вакансии имеются, но работников найти трудно. Опыт показывает, что после соприкосновения со спецификой нашей деятельности на практике интерес к работе увеличивается, — сказал Пупарт. — Цель начавшейся сегодня акции — пробудить в молодежи интерес к гостиничному делу и поближе познакомить ее с возможностями работы в этой сфере”.

В ходе экскурсии, которая состоится в Go Hotel Shnelli, молодым людям покажут разные типы номеров, новый центр проведения семинаров и центр саун, а также расскажут об особенностях работы в гостинице.

Акция ”Пожалуйста, вмешайтесь” пройдет с 18 по 22 марта 2019 года. Ее цель — познакомить молодых людей с возможностями построения карьеры в отелях и ресторанах. Молодежь ждут на экскурсию продолжительностью около 45 минут, чтобы познакомить с ”кухней” этого сектора. К участию приглашены учащиеся выпускных классов основных школ, а также средних школ.

К акции еще можно присоединиться, зарегистрировавшись на сайте ”Пожалуйста, вмешайтесь”.

Всего в акции участвуют 27 отелей и ресторанов по всей Эстонии.