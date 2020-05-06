Руководитель Kaubamaja не уверен, что в торговых центрах будут открыты все работавшие там магазины

По его словам, чтобы подготовить торговые площади, превратившиеся с 27 марта в площадки для комплектации товара для электронной торговли, потребуется несколько дней.

Хотя из таллиннского или тартуского торговых центров Tallinna Kaubamaja Grupp на данный момент ни один арендатор не ушел, все ли магазины откроют свои двери в понедельник - покажет ближайшее будущее. "Мы были закрыты с 27 марта, - это довольно длительное время, и всем было тяжело его пережить", - сказал Пуусепп.

Как считает глава холдинга, народ после открытия в торговые центры валом не повалит. "Проходимость будет такая же, как и до закрытия. Люди осознанно и целенаправленно придут покупать тот товар, который закончился. Ралли не будет", - предположил Пуусепп.

"Мы ждем покупателей, но ожидаем также и от них ответственного поведения", - отметил он.

Напомним, что правительственная комиссия приняла решение разрешить работу торговых центров с 11 мая при соблюдении определенных условий.

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