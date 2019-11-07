Руководитель фирмы: не могу больше молчать! Почему молодежь хочет получать так много?

"Название фирмы я обнародовать не буду, и я не хочу сказать, чтобы молодежь не выдвигала свою кандидатуру на вакантные места в нашей фирме. Наоборот, мы всегда рады молодым светлым головам, но молчать я больше не могу. Хотелось бы знать, нормально ли такое отношение и та зарплата, которую они ожидают?”

Директор пишет, что несколько недель назад фирма опубликовала объявление о поиске работников, но найти никого так и не удалось, поскольку молодые люди, выдвинувшие свои кандидатуры, хотели баснословной зарплаты и очень гибкого графика работы.

Так, на собеседование пришла 21-летняя девушка. Она закончила престижный вуз, но во время учебы нигде не работала и не подрабатывала. Также выяснилось, что у нее вообще нет какого-либо опыта. Поскольку она произвела адекватное впечатление, это директора не напугало, пока она заявила, что хочет получать не менее 2000 евро брутто.

”Скажу честно — у меня отвисла челюсть. В нашей фирме такую зарплату получают люди, которые уже доказали себя и постепенно поднимались по карьерной лестнице, а не только что закончившие вуз молодые люди безо всякого опыта работы. Я сказала этой девочке, что у нас нет возможности предложить столько. Я озвучила свое предложение и добавила, что названной ею цифры можно достичь в будущем, когда она докажет, что достойна такой зарплаты. Наверное, не надо говорить, что на это она прошло встала и ушла”.

"Я совершенно растеряна. Почему молодежь считает, что сразу после университета достойны зарплаты в несколько тысяч евро, хотя сами никогда в жизни не работали?” — резюмирует бизнесвумен.