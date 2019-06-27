27.06.2019, 13:14

Руководитель Fazer Eesti: насыщенный досуг повышает работоспособность человека


rus.delfi.ee
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Руководитель Fazer Eesti: насыщенный досуг повышает работоспособность человека
Fazer

По словам руководителя предприятия Fazer Eesti Меэлиса Тамма, основываясь на своем опыте, он может утверждать, что чем больше времени человек уделяет вдохновляющим его занятиям в свободное от работы время, тем более продуктивно он может проявить себя на работе.

”Всё больше людей хотели бы проявить себя и в других сферах жизни, а не только там, где они зарабатывают на хлеб насущный. На мой взгляд, в интересах работодателя всесторонне поощрять и поддерживать усилия людей в свободное от работы время”, — сказал он.

По его словам, ставшие более гибкими рабочие отношения и популяризация обучения на протяжении всей жизни побуждают людей пробовать различные увлечения, участвовать в предлагаемых программах образования по интересам и задумываться о возможности возвращения в школу.

”Вместо того, чтобы пристально следить за работниками, сидящими от звонка до звонка, работодателю следует радоваться, если работнику нужно уйти с работы пораньше, чтобы успеть на репетицию оркестра перед концертом, международную выставку собак, пресс-конференцию для блогеров, успеть запечатлеть на фото изумительный закат или презентовать возможному инвестору потрясающие идеи своего стартапа. Чем с более разнообразным спектром интересов и увлечений на предприятии работают люди, тем прочнее будет команда в целом”, — признался руководитель фирмы Fazer.

Он также отметил, что некоторые работодатели могут ощутить определенный дискомфорт от мысли, что их работники, по сути, осваивают новую профессию или занимаются другим проектом, за который еще и деньги получают. По словам руководителя фирмы Fazer, в данном случае он, напротив, старается быть примером для своей команды — его страстное увлечение фотографией перешло уже на такой этап, когда он оказывает услуги свадебного фотографа.

”Разумеется, должны быть установлены четкие границы. Если ввиду отсутствия работника работа не выполнена, и возрастает нагрузка на коллег, либо иным образом страдают результаты работы и хорошая рабочая атмосфера, то, разумеется, такой ритм работы неприемлем. Однако отличный работник может быть экспертом во многих областях одновременно. Любая возможность учиться и развиваться держит мозг в тонусе и наделяет навыком решать рабочие проблемы совершенно под иным углом. Хороший работодатель не будет удерживать у себя работника любой ценой, а напротив, сопереживает, если человек находит для себя новые вызовы, в которых может наилучшим образом реализовать свои навыки и таланты”, — добавил он.

По словам Меэлиса Тамма, во всём концерне Fazer действует принцип, что многогранность обогащает компанию. ”Мы ценим скандинавскую свободу, что побуждает всех членов команды жить такой жизнью, которая сделает их счастливее. Тем самым мы следуем примеру основателя компании — Карла Фацера, который вопреки ожиданиям своей семьи решил стать кондитером и отправился в Петербург, где трудился подмастерьем, чтобы набраться нужных знаний”, — сказал Тамм.

По его словам, работники предприятия Fazer Eesti занимаются среди прочего рукоделием, кулинарией, живописью, спортом, танцами и пением, рыбной ловлей и многими другими увлечениями, в достижении которых время от времени принимают участие и коллеги. ”Я убеждён, что чем более углубленно и самозабвенно человек умеет ”заряжать свои батарейки” и снимать стресс, тем с большей самоотдачей и более продуктивно он будет работать”, — добавил Тамм.

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