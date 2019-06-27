Руководитель Fazer Eesti: насыщенный досуг повышает работоспособность человека

”Всё больше людей хотели бы проявить себя и в других сферах жизни, а не только там, где они зарабатывают на хлеб насущный. На мой взгляд, в интересах работодателя всесторонне поощрять и поддерживать усилия людей в свободное от работы время”, — сказал он.

По его словам, ставшие более гибкими рабочие отношения и популяризация обучения на протяжении всей жизни побуждают людей пробовать различные увлечения, участвовать в предлагаемых программах образования по интересам и задумываться о возможности возвращения в школу.

”Вместо того, чтобы пристально следить за работниками, сидящими от звонка до звонка, работодателю следует радоваться, если работнику нужно уйти с работы пораньше, чтобы успеть на репетицию оркестра перед концертом, международную выставку собак, пресс-конференцию для блогеров, успеть запечатлеть на фото изумительный закат или презентовать возможному инвестору потрясающие идеи своего стартапа. Чем с более разнообразным спектром интересов и увлечений на предприятии работают люди, тем прочнее будет команда в целом”, — признался руководитель фирмы Fazer.

Он также отметил, что некоторые работодатели могут ощутить определенный дискомфорт от мысли, что их работники, по сути, осваивают новую профессию или занимаются другим проектом, за который еще и деньги получают. По словам руководителя фирмы Fazer, в данном случае он, напротив, старается быть примером для своей команды — его страстное увлечение фотографией перешло уже на такой этап, когда он оказывает услуги свадебного фотографа.