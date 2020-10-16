Руководитель Coop: отделяющие алкоголь перегородки увеличили продажи и количество краж

"Мы построили перегородки и сделали инвестиции, но у нас продажа алкоголя не уменьшилась, а в некоторых группах увеличилась", — рассказал Марьюнди на годовой конференции Союза производителей пищевой продукции, описывая влияние начавшего действовать с 1 июня прошлого года изменения в законе. В соответствии с тем изменением, алкоголь во всех магазинах Эстонии должен быть отдельно от других товаров, его не должно быть видно ни с улицы, ни из остального торгового зала.

По словам Марьюнди, после сделанных с изменением закона реорганизаций, увеличилось и количество краж алкоголя.

Марьюнди пояснил Ärileht, что количество краж увеличилось в части более дорогих марок, но он не согласился раскрыть конкретные цифры.

"Зачем делать такую регуляцию, если в длительной перспективе залога успеха нет?" — спросил он.

Другие сети магазинов были осторожны при прямом увязывании увеличения продажи алкоголя со строительством перегородок, но подтверждают, что продажа алкоголя выросла.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк признала, что на основании имеющейся статистики можно утверждать, что количество совершенных в магазинах краж алкоголя после установки перегородок немного выросло. Если в предшествовавшем изменениям году, то есть с июня 2018 года по май 2019 года, было примерно 1700 случаев краж алкоголя, то в последовавшем за изменениями году — примерно на 200 краж больше.

В то же время она добавила, что причины краж невозможно искать только в перестановке перегородок. "Сознательно можно сказать, что коронавирусная весна этого года могла в какой-то степени повлиять на употребление людьми алкоголя, в том числе на небольшой рост количества краж в магазинах. Во многом за кражами стоят один и те же лица, чьей жажде алкоголя не препятствуют ни перегородки, ни камеры наблюдения, ни, например, страх перед поимкой и возможным наказанием", — отметила она.

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