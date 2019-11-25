Руководитель Bigbank: жителя Эстонии могут осчастливить только чужие деньги

Руководитель банка рекомендует брать кредит для приобретения активов, поскольку в Эстонии просто нет долгосрочного накопленного капитала, и он может появиться только при заимствовании денег в долг.

”Один из главных секретов успеха Уоррена Баффета заключается в том, что он не любит продавать активы, поскольку ценность качественных активов растет быстрее, чем дешевеют деньги — в долгосрочной перспективе это ведет к настоящему богатству”, — сказала Йонна Печтер. ”Тот факт, что большая часть кредитов сосредоточена в руках состоятельных людей, является абсолютно нормальным для эстонского государства. Мы долгое время не были свободны, поэтому многие люди еще не успели накопить имущество”.

По словам Печтер, люди в прямом и переносном смысле просто проедают имеющиеся у них деньги, и если не использовать дополнительные вливания, то больше денег и не появится. ”У действительно богатых людей может не быть много денег, но они владеют большим количеством различных активов: как материальных, так и нематериальных — в виде электронных финансовых инструментов. Те, кто просто хранят большие суммы на счетах, теряют больше всех в связи с инфляцией”.