25.11.2019, 10:09

Руководитель Bigbank: жителя Эстонии могут осчастливить только чужие деньги


EST
Руководитель Bigbank: жителя Эстонии могут осчастливить только чужие деньги
Foto: Romet Kreek

По словам руководителя Bigbank в Эстонии Йонны Печтер, учитывая историю эстонского государства, можно считать нормальным тот факт, что большая часть кредитных обязательств сосредоточена в руках семей с высоким доходом. Последний обзор Банка Эстонии показал, что у богатых людей большие долги, а 85% общей суммы долга делят между собой 40% домохозяйств с высоким доходом.

Руководитель банка рекомендует брать кредит для приобретения активов, поскольку в Эстонии просто нет долгосрочного накопленного капитала, и он может появиться только при заимствовании денег в долг.

”Один из главных секретов успеха Уоррена Баффета заключается в том, что он не любит продавать активы, поскольку ценность качественных активов растет быстрее, чем дешевеют деньги — в долгосрочной перспективе это ведет к настоящему богатству”, — сказала Йонна Печтер. ”Тот факт, что большая часть кредитов сосредоточена в руках состоятельных людей, является абсолютно нормальным для эстонского государства. Мы долгое время не были свободны, поэтому многие люди еще не успели накопить имущество”.

По словам Печтер, люди в прямом и переносном смысле просто проедают имеющиеся у них деньги, и если не использовать дополнительные вливания, то больше денег и не появится. ”У действительно богатых людей может не быть много денег, но они владеют большим количеством различных активов: как материальных, так и нематериальных — в виде электронных финансовых инструментов. Те, кто просто хранят большие суммы на счетах, теряют больше всех в связи с инфляцией”.

При этом руководитель банка не советует начинающим брать кредит для инвестиций. ”На сегодняшний день мечта многих заключается в том, чтобы обрести финансовую свободу, а молодежь все чаще говорит, что они не хотят жить, как белки в колесе. Хотя я призываю и молодых, и пожилых людей заняться самообразованием в области инвестиций, я должна расстроить всех будущих инвесторов: на маленьких суммах не разбогатеешь. Можно немного заработать, но к настоящему богатству приведут только инвестиции крупных сумм”, — добавила Печтер.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: