Рубль упал на фоне отставки правительства России

По состоянию на 16:10 мск стоимость американской валюты составляла 61,39 рубля. Сообщение об отставке правительства появилось на сайте ТАСС в 16:28 по московскому времени. В течение нескольких минут стоимость доллара взлетела на 40 копеек, на максимуме достигая 61,81 рубля.

Аналогичная ситуация наблюдается и с евро. Стоимость европейской валюты на Московской бирже по состоянию на 16:10 по московскому времени составляла 68,40 рубля. Однако уже к 16:30 она достигала 68,86 рубля.