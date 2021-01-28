Розничные продажи пива выросли на 11%

”В прошлом году продажи легких алкогольных напитков — в основном пива и сидра — в розничной торговле в Эстонии выросли из-за ограничений и их последствий почти на 11% в категории пива и на 6% в категории сидра”, — сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс.

Как и в Эстонии, продажи пива в рознице также выросли у латышей и литовцев, но гораздо более скромными темпами, чем в нашей стране — на 2,7% в Латвии и 2,4% в Литве соответственно.

По словам Яана Хярмса, на внутренние продажи в первую очередь повлиял резкий спад объемов торговли на южной границе, вызванный ограничениями на передвижение и поездки. Весной и осенью, когда граница с Латвией была закрыта, продажи в основном переместились в розничную торговлю на внутреннем рынке. Кроме того, на продажах на южной границе во второй половине года отразилось снижение акцизов летом 2019 года.

”2020 год начался очень многообещающе: сокращающиеся нескольких лет продажи туристам вновь начали расти, — сказал член правления Saku Õlletehas. — Впрочем, из-за вызванных чрезвычайной ситуацией ограничений на поездки в апреле-мае количество финских туристов упало, по сути, до нуля, и, хотя летом ограничения были ослаблены, осенняя вторая волна вновь свела продажи туристам к нулю. Потеря туризма и внутригосударственные ограничения вызвали значительные трудности у предприятий питания и размещения”.

Говоря о тенденциях в предпочтениях эстонских потребителей, Яан Хярмс отметил, что в этом году растет популярность известных отечественных брендов: ”Тон на рынке в большей, чем раньше степени задают такие сорта Saku Õlletehas, как Saku Originaal, Karl Friedrich, Saku Kuld и Rock. Еще одна тенденция — растущая популярность различных пивных коктейлей: как алкогольных, так и безалкогольных”.

Растущий с каждым годом сегмент безалкогольного пива в прошлом году сохранил прежний уровень и в зависимости от сезона составляет 5-10% общего объема рынка. ”В то же время, учитывая рост рынка более чем на 10%, в прошлом году также увеличился объем потребления безалкогольного пива”, — добавил Хярмс.