28.01.2021, 15:52

Розничные продажи пива выросли на 11%


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Alkovabad õlled
Alkovabad õlledFoto: Tiit Blaat

Большая часть прошлого года была отмечена спадом числа туристов и трудностями сектора Horeca, но продажи отечественного пива в розничной торговле выросли более чем на 10%, причем потребители стали активнее приобретать именно пиво известных отечественных брендов. Сектор Horeca, с другой стороны, по сравнению с прошлым годом упал на целых 45%.

”В прошлом году продажи легких алкогольных напитков — в основном пива и сидра — в розничной торговле в Эстонии выросли из-за ограничений и их последствий почти на 11% в категории пива и на 6% в категории сидра”, — сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс.

Как и в Эстонии, продажи пива в рознице также выросли у латышей и литовцев, но гораздо более скромными темпами, чем в нашей стране — на 2,7% в Латвии и 2,4% в Литве соответственно.

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По словам Яана Хярмса, на внутренние продажи в первую очередь повлиял резкий спад объемов торговли на южной границе, вызванный ограничениями на передвижение и поездки. Весной и осенью, когда граница с Латвией была закрыта, продажи в основном переместились в розничную торговлю на внутреннем рынке. Кроме того, на продажах на южной границе во второй половине года отразилось снижение акцизов летом 2019 года.

”2020 год начался очень многообещающе: сокращающиеся нескольких лет продажи туристам вновь начали расти, — сказал член правления Saku Õlletehas. — Впрочем, из-за вызванных чрезвычайной ситуацией ограничений на поездки в апреле-мае количество финских туристов упало, по сути, до нуля, и, хотя летом ограничения были ослаблены, осенняя вторая волна вновь свела продажи туристам к нулю. Потеря туризма и внутригосударственные ограничения вызвали значительные трудности у предприятий питания и размещения”.

Говоря о тенденциях в предпочтениях эстонских потребителей, Яан Хярмс отметил, что в этом году растет популярность известных отечественных брендов: ”Тон на рынке в большей, чем раньше степени задают такие сорта Saku Õlletehas, как Saku Originaal, Karl Friedrich, Saku Kuld и Rock. Еще одна тенденция — растущая популярность различных пивных коктейлей: как алкогольных, так и безалкогольных”.

Растущий с каждым годом сегмент безалкогольного пива в прошлом году сохранил прежний уровень и в зависимости от сезона составляет 5-10% общего объема рынка. ”В то же время, учитывая рост рынка более чем на 10%, в прошлом году также увеличился объем потребления безалкогольного пива”, — добавил Хярмс.

В течение многих лет Saku Õlletehas делал значительный упор на экспорте, чтобы компенсировать стабильно уменьшавшийся спрос на внутреннем рынке, а также сокращение продаж туристам.

”В этом отношении прошлый год был для Saku Õlletehas выдающимся — несмотря на глобальные ограничения, мы выполнили все имеющиеся экспортные соглашения и заключили очень объемный договор на российском рынке. Осенью мы начали поставки нашего представительского пива Saku Kuld охватывающему 8500 магазинов дистрибутору, и на сегодня отправили в Россию уже более ста контейнеров, — сказал Яан Хярмс. — Существующие экспортные соглашения и новый канал сбыта на восточном рынке помогли нам сбалансировать снижение продаж в Эстонии из-за исчезновения туристов и трудностей в секторе Horeca”.

По словам члена правления Saku Õlletehas, как и в прочих производственных секторах тенденции начавшегося 2021 года будут в основном определяться ожидаемым ослаблением пандемии COVID-19 и смягчением связанных с ней ограничений, а также экономической ситуацией в целом.

”Мы уже наблюдали значительную реструктуризацию рынка предприятий питания и размещения, включая закрытие многих давно работавших компаний. Поэтому для отрасли крайне важно, чтобы распространение вируса было ограничено как можно скорее, чтобы вакцинирование получило более широкое распространение, и в результате общественная жизнь вернулась в прежнее русло, а границы открылись”, — добавил он.

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