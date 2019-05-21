Розничная сеть Maxima обновила три магазина шаговой доступности

«При реновации магазинов мы исходили из желания предложить клиентам более широкий ассортимент и в расположенном рядом с домом магазине. В числе прочего мы учитывали пожелания клиентов в Хаапсалу и Нарве, где мы расширили ассортимент товаров первой необходимости и бытовых товаров», – сказал председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

По словам Марко Пыдера, принятая зимой этого года новая стратегия Maxima ставит цель достичь в будущем роста не столько за счет расширения с помощью открытия новых магазинов, сколько за счет обновления имеющейся сети магазинов.

«Исходя из такой же концепции, мы будем проектировать первый магазин малого формата Maxima Express, который строится в Старом городе Таллинна и который откроет свои двери в июне», – отметил Пыдер.

Помимо уже обновленных магазинов в предстоящие месяцы Maxima освежит облик еще четырех магазинов: сейчас капитальный ремонт проводится в супермаркете тартуского торгового центра Zeppelin, в июне свои двери откроет обновленный магазин шаговой доступности на улице Паэ в Таллинне, а в июле настанет очередь ремонтировать Maxima X в Пыльтсамаа.

Торговая площадь расположенного в Нарве по адресу Креэнхольми, 39Н магазина Maxima X увеличилась на 400 квадратных метров до 905 квадратных метров, а предлагаемый клиентам ассортимент содержит 11 000 единиц товара, в том числе и постоянный ассортимент промтоваров, который тоже расширился.