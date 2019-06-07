Росту цен не видно конца. Что подорожало больше всего?
Изменение индекса потребительских цен в мае 2019 года по сравнению с апрелем составило 0,2% и по сравнению с маем прошлого года — 3,1%, сообщил Департамент статистики.
Изменение индекса потребительских цен в мае 2019 года по сравнению с апрелем составило 0,2% и по сравнению с маем прошлого года — 3,1%, сообщил Департамент статистики.
По сравнению с маем 2018 года товары были на 2,3% и услуги — на 4,7% дороже. Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с маем прошлого года повысились на 4,1% и нерегулируемые — на 2,9%.
По сравнению с маем 2018 года на индекс потребительских цен больше всего повлияло жилье, которое составило больше четверти общего роста. 70% от этого составили электричество, тепловая энергия и отопление, где поступившее в дома электричество подорожало на 6,3% и твердые виды топлива — на 14,2%.
Около четверти общего роста составили еда и безалкогольные напитки, из которых в свою очередь более 80% составили подорожавшие за год на 32% овощи. По сравнению с маем 2018 года бензин был на 4,4% и дизельное топливо — на 6,8% дороже. Из продуктов питания за это же время больше всего подорожали свежие овощи (53%) и картофель (46%) и подешевели свежие фрукты и яйца (11%).
По сравнению с апрелем в мае на индекс потребительских цен больше всего повлиял транспорт, где купленные на май авиабилеты были на 23% дешевле, чем купленные на апрель билеты. Значительное влияние на изменение индекса оказало еще сезонное повышение цен на услуги размещения на 16,5% и подорожание еды и безалкогольных напитков, где овощи подорожали за месяц на 2,1%.
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