Рост заработной платы прекращается

В первом квартале рост зарплат замедлился



Рост брутто-зарплат в первом квартале составил 5 процентов. Средняя зарплата брутто, приведённая к полному рабочему дню, достигла в первые месяцы года 1400 евро. По-прежнему зарплата быстро растёт в IT-сфере, за год — на 16%, где спрос по-прежнему велик. В строительстве и обрабатывающей промышленности рост зарплат остался на уровне 5-6%. Средняя зарплата не выросла в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях — индустрии туризма и развлечений, а в торговле она снизилась по сравнению с прошлым годом на 9%.

Во втором квартале ситуация серьёзно изменилась как в экономике, так и на рынке труда



Четверть рабочей силы либо официально без работы, либо получает государственную компенсацию по заработной плате. На сегодняшний день зарегистрировано более 50 000 безработных, более 120 000 человек получили компенсацию зарплаты от государства. Недавний опрос Swedbank показал, что из-за чрезвычайного положения, введённого из-за коронавируса, 17% респондентов уже сократили свои доходы, а 62% населения обеспокоены возможным сокращением.

Ежемесячный опрос, проведённый Институтом конъюнктуры, показывает, что по сравнению с началом кризиса в мае чувство уверенности домохозяйств выросло. Более половины респондентов считают, что их экономическое положение через год будет таким же, как и сейчас. 14% семей надеялись на улучшение, а 21% опасались ухудшения.

Рост зарплат останавливается



Экономические трудности и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. Согласно прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году увеличится всего на 0,5%. Рост заработной платы в частном секторе, скорее всего, замедлится сильнее, чем в государственном. Заработная плата, доходы от капитала и от аренды в результате экономического кризиса пострадают. Но увеличение пенсий и социальных пособий правительство, вероятно, отменять не будет. Положение домашних хозяйств облегчается замедлением роста цен.

Данные Swedbank показывают, что постепенное ослабление ограничений и открытие торговых центров в некоторой степени увеличили потребление. Тем не менее, оборот платежей карточками по-прежнему ниже, чем до введения чрезвычайного положения. Потребление будет падать в этом году по мере роста безработицы, замедления роста заработной платы и увеличения сбережений. Неопределённость и ограниченность возможностей для развлечений во время чрезвычайного положения значительно увеличили объёмы частных вкладов.