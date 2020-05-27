Рост средней месячной брутто-зарплаты в Эстонии затормозился

В первом квартале месячная брутто-зарплата снизилась по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 4,6%. Аналитик Департамента статистики Карина Вальма в качестве основной причиной снижения называет сокращение выплат нерегулярных премий. ”По сравнению с четвертым кварталом 2019 года нерегулярных премий выплачивалось на 37% меньше, что для начала года вполне естественно”, — уточнила Вальма. Средний размер расходов работодателя на рабочую силу составил за наемного работника 1876 евро в месяц, что на 4,3% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Таблица: Департамент статистики

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была в Харьюском уезде (1546 евро) и Тартуском уезде (1380 евро), а самой низкой — в Валгаском (1079 евро), Йыгеваском (1078 евро) и Хийуском (996 евро) уездах. Годовой рост месячной брутто-зарплаты был наиболее быстрым в Пыльваском (13,1%), Ярваском (11%) и Ляэне-Вируском (10,9%) уездах.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2537 евро), финансовой и страховой деятельности (2529 евро) и в энергетике (2338 евро). По сравнению с первым кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в сфере информации и связи (15,6%). Единственной сферой, в которой месячная брутто-зарплата снизилась, стала торговля (8,7%).

Самой высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1814 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1715 евро). Годовой рост брутто-зарплаты был наиболее быстрым на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из-за рубежа (7,1%), а самым медленным — на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии (3,2%).

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