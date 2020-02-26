Рост оборота производителя электроники Incap за год превысил 20%

По словам президента Incap Grupp Отто Рихарда Пукка, 2019 год стал для компании очередным весьма сильным годом. ”Ощутимый вклад в результаты прошедшего года внесли, среди прочих, производство электроники для легкого транспорта и промышленности — например, изготовление различного измерительного оборудования. Мне отрадно, что сегодня мы можем работать как со своими долгосрочными партнерами, так и с теми предприятиями, которые только начали свой бизнес и доверяют нам сборку своих первых прототипов”, — отметил Пукк.

”И в дальнейшем мы сохраняем фокус именно на тех услугах, которые предлагают клиентам больше добавочной стоимости”, — сказал Пукк, благодаря при этом все подразделения Incap и свою профессиональную команду, которая трудится ради этого.

Оборот Incap Grupp в прошлом году вырос на 20,5% — то есть с 59 до 71 млн евро. Бизнес-прибыль предприятия выросла с 8,6 млн до 10,1 млн евро. Поскольку Incap приобрел в январе этого года предприятия AWS Electronics grupp, то их результаты еще не отражаются в отчетах экономической деятельности Incap Grupp за 2019 год.

Взгляд Пукка на будущее электронной промышленности оптимистичен. ”Рост продолжается не только за счет выросшего интереса к этой бизнес-модели производства электроники, но и по причине роста всего сектора интернета вещей. Также постоянно растет выбор новых электронных решений и промышленного оборудования, что, в свою очередь, поднимает спрос на их производителей”, — пояснил Пукк.