26.02.2020, 14:15

Рост оборота производителя электроники Incap за год превысил 20%


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Рост оборота производителя электроники Incap за год превысил 20%
Фото: Incap

Международный производитель высококачественной электроники Incap, производство которого располагается и в Курессааре, смог увеличить свой оборот на более чем на 20% до 71 млн евро. За ростом результатов всей группы стоит, главным образом, увеличение количества заказов как от имеющихся, так и от новых клиентов.

По словам президента Incap Grupp Отто Рихарда Пукка, 2019 год стал для компании очередным весьма сильным годом. ”Ощутимый вклад в результаты прошедшего года внесли, среди прочих, производство электроники для легкого транспорта и промышленности — например, изготовление различного измерительного оборудования. Мне отрадно, что сегодня мы можем работать как со своими долгосрочными партнерами, так и с теми предприятиями, которые только начали свой бизнес и доверяют нам сборку своих первых прототипов”, — отметил Пукк.

”И в дальнейшем мы сохраняем фокус именно на тех услугах, которые предлагают клиентам больше добавочной стоимости”, — сказал Пукк, благодаря при этом все подразделения Incap и свою профессиональную команду, которая трудится ради этого.

Оборот Incap Grupp в прошлом году вырос на 20,5% — то есть с 59 до 71 млн евро. Бизнес-прибыль предприятия выросла с 8,6 млн до 10,1 млн евро. Поскольку Incap приобрел в январе этого года предприятия AWS Electronics grupp, то их результаты еще не отражаются в отчетах экономической деятельности Incap Grupp за 2019 год.

Взгляд Пукка на будущее электронной промышленности оптимистичен. ”Рост продолжается не только за счет выросшего интереса к этой бизнес-модели производства электроники, но и по причине роста всего сектора интернета вещей. Также постоянно растет выбор новых электронных решений и промышленного оборудования, что, в свою очередь, поднимает спрос на их производителей”, — пояснил Пукк.

По словам Пукка, недавняя сделка по приобретению международного производителя электроники AWS Electronics Group принесет Incap ощутимый рост оборота в 2020 году. ”В нынешний год мы вступили довольно уверенно, потому что не только вся группа Incap теперь выросла в два раза, но и наш портфель заказов стал значительно разнообразнее. Теперь мы вышли географически на новые рынки как в Великобритании, так и в Центральной Европе, и я убежден, что благодаря своей большой профессиональной команде мы можем предложить клиентам как на имеющихся, так и на новых рынках, еще более хорошие решения”.

Международный производитель электроники Incap с помощью современных технологий изготавливает качественное электронное оборудование. Так, среди продукции Incap есть, например, счетчики удаленного считывания, ездящий по улицам легкий колесный транспорт, системы смарт-освещения в разных регионах Эстонии, а также устройства и для оборудования крупнейшего в мире морского концерна, и для систем известного производителя лифтов.

Производства группы размещаются теперь как в Курессааре на Сааремаа, так и в Индии, Великобритании и Словакии. Также часть команды корпорации работает в Хельсинки и Гонконге. После своего расширения группа Incap предоставляет работу примерно 1200 работникам.

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