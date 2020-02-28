Рост индекса цен производителей промышленной продукции по сравнению с прошлым годом уменьшился

Значительное влияние на индекс цен производителей, по сравнению с декабрем, оказало снижение цен в производстве электроэнергии, электронного оборудования и в производстве топливных масел, а также рост цен в деревообработке и производстве изделий из древесины и в горнодобывающей промышленности.

По сравнению с январем прошлого года, на индекс повлияло весомое снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве бумаги и электронного оборудования, а также повышение цен в производстве продуктов питания и в производстве топливных масел.

Изменение индекса цен на экспорт составило по сравнению с декабрем 2019 года 0,1%. Больше всего повысились цены на нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию и торфяную продукцию, при этом снизились цены на электроэнергию, изделия из бумаги и древесины. По сравнению с январем 2019 года индекс цен на экспорт остался на прежнем уровне.

Изменение индекса цен на импорт составило по сравнению с декабрем 2019 года 0,5%. Значительно повысились цены на нефтепродукты, химическую продукцию и строительные материалы, но снизились цены на электроэнергию, изделия из кожи и обувь, а также на изделия из резины и пластмассы. По сравнению с январем 2019 года индекс цен на импорт повысился на 1,7%.