15.05.2019, 09:40

Рост цен на дорожное страхование замедлился


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Ummik longread vol 2
Ummik longread vol 2Foto: Jaanus Lensment

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), рост цен на дорожное страхование замедлился, продемонстрировав в первом квартале этого года повышение всего на один процент в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Среднегодовой страховой взнос за дорожное страхование составляет 147 евро, сообщается в пресс-релизе фонда.

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, стоимость дорожного страхования в течение последних двух лет росла, но сейчас этот рост замедлился. ”Рост цен был обусловлен повышением среднего размера ущерба и частоты несчастных случаев, а также убытками на рынке дорожного страхования. После шести убыточных лет к концу прошлого года рынок вновь достиг умеренной прибыли, и давление на цены в сторону повышения уменьшилось”, — сказал Йессе.

В первом квартале текущего года было зарегистрировано в общей сложности 9500 случаев, связанных с дорожным страхованием, что на 9 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

В Эстонии больше всего дорожно-транспортных происшествий отмечено на кольце Рийа и на парковке у торгового центра Lõunakeskus в Тарту. Начиная со второго квартала прошлого года на кольце Рийа произошел 131 случай, связанный с дорожным страхованием, а на парковке у торгового центра Lõunakeskus — 120 случаев.

Что касается парковок у торговых центров, то в течение последнего года больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло также у торговых центров Ülemiste, Sikupilli и Järve.

В течение года более 100 случаев, связанных с дорожным страхованием, произошло в Таллинне на перекрестке Таммсааре теэ — Пярну маантеэ, на кольце Акадеэмиа теэ и на перекрестке Сикупилли.

По мнению руководителя отдела рассмотрения ущербов BTA Kindlustus Евгения Максина, на рост числа дорожно-транспортных происшествий в начале года повлияли дороги, покрытые снегом и льдом. ”В практике BTA в начале года случились два очень трагичных снежных дня, когда несколько автомобилей съехали с шоссе, произошло много наездов сзади, были и погибшие. Напоминаем водителям автомобилей, что в соответствии с дорожными условиями следует выбирать правильную скорость езды и соблюдать дистанцию”, — сказал Максин.

По словам председателя правления AS Inges Kindlustus Вольдемара Вайно, из-за роста цен в течение последних лет многие люди покупают договор страхования на сайте страхового общества. ”Все большее число клиентов находят страховое общество, воспользовавшись калькулятором дорожного страхования, имеющемся на сайте www.lkf.ee, где собраны самые выгодные предложения от страховых обществ”, — сказал Вайно.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.

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