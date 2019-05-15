Рост цен на дорожное страхование замедлился

Среднегодовой страховой взнос за дорожное страхование составляет 147 евро, сообщается в пресс-релизе фонда.

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, стоимость дорожного страхования в течение последних двух лет росла, но сейчас этот рост замедлился. ”Рост цен был обусловлен повышением среднего размера ущерба и частоты несчастных случаев, а также убытками на рынке дорожного страхования. После шести убыточных лет к концу прошлого года рынок вновь достиг умеренной прибыли, и давление на цены в сторону повышения уменьшилось”, — сказал Йессе.

В первом квартале текущего года было зарегистрировано в общей сложности 9500 случаев, связанных с дорожным страхованием, что на 9 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

В Эстонии больше всего дорожно-транспортных происшествий отмечено на кольце Рийа и на парковке у торгового центра Lõunakeskus в Тарту. Начиная со второго квартала прошлого года на кольце Рийа произошел 131 случай, связанный с дорожным страхованием, а на парковке у торгового центра Lõunakeskus — 120 случаев.

Что касается парковок у торговых центров, то в течение последнего года больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло также у торговых центров Ülemiste, Sikupilli и Järve.

В течение года более 100 случаев, связанных с дорожным страхованием, произошло в Таллинне на перекрестке Таммсааре теэ — Пярну маантеэ, на кольце Акадеэмиа теэ и на перекрестке Сикупилли.