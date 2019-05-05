Россияне теряют возможность анонимно пользоваться мессенджерами

В России администрации мессенджеров с воскресенья, 5 мая, должны идентифицировать своих пользователей по номеру мобильного телефона. Сегодня вступило в силу соответствующее постановление российского правительства.

В частности, при регистрации нового пользователя администраторы мессенджеров обязаны запросить информацию о нем у оператора мобильной связи. Он должен предоставить эти данные в течение 20 минут. В этом случае пользователь пройдет авторизацию и получит от оператора уникальный идентификационный код. В свою очередь, оператор внесет в свою базу данных информацию о мессенджере, которым пользуется его клиент.

Администрации мессенджеров обязаны "не допускать передачу электронных сообщений без прохождения процедуры идентификации", подчеркивается в документе.

Если клиент решает разорвать договор с оператором мобильной связи, то последний обязан сообщить об этом администрации мессенджера в течение суток.

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