Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров, передает "Медуза".
Кроме того, российские власти расширяют запрет на ввоз некоторых украинских товаров. По словам Медведева, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила почти 250 миллионов рублей.
Как добавляет ”Интерфакс”, также с 1 июня ограничиваются поставки угля на Украину, они будут возможны только при получении отдельных распоряжений.
10 апреля власти Украины объявили об очередном расширении торговых санкций в отношении России. Среди прочего под запретом находится импорт из России мяса, рыбы, молока, сыра, хлебобулочных изделий, чая, кофе, сигарет и других товаров.
Россия в ответ запретила импорт из Украины мяса, молока, овощей, фруктов, орехов, рыбы и других продуктов, а также ввела торговые пошлины на украинские товары.