Россия запретила экспорт нефти на Украину

Кроме того, российские власти расширяют запрет на ввоз некоторых украинских товаров. По словам Медведева, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила почти 250 миллионов рублей.

Как добавляет ”Интерфакс”, также с 1 июня ограничиваются поставки угля на Украину, они будут возможны только при получении отдельных распоряжений.

10 апреля власти Украины объявили об очередном расширении торговых санкций в отношении России. Среди прочего под запретом находится импорт из России мяса, рыбы, молока, сыра, хлебобулочных изделий, чая, кофе, сигарет и других товаров.

Россия в ответ запретила импорт из Украины мяса, молока, овощей, фруктов, орехов, рыбы и других продуктов, а также ввела торговые пошлины на украинские товары.