Россия прекратила подачу нефти в Белоруссию

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", — сообщил собеседник "Интерфакс-Запад".

По данным агентства, об отсутствии соглашений заявили оба НПЗ — "Нафтан" в Новополоцке Витебской области и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области.

На одном из них подтвердили, что "контрактов на поставку нефти нет".

Источник РИА "Новостей" тоже подтвердил, что "транспортировка в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов" прекращена. "Непрерывные партии" закончились 31 декабря, а с 1 января подача прекратилась, заявил он.

Работа идет на имеющихся запасах

Собеседники агентств отметили, что сейчас НПЗ работают на своих запасах, ситуация остается штатной. На предприятиях считают, что текущие запасы позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" позднее также подтвердил, что поставки прекращены, загрузка снижена до техминимума. "Сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов", — добавили в пресс-службе.

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