Россия обогнала Европу по росту цен на еду

В июне 2019-го в России больше всего подорожали овощи (прирост составил 12,7 процента, по сравнению с декабрем 2018-го). В европейских странах этот показатель составил 3,1 процента. Фрукты подорожали за шесть месяцев на 11,2 процента (в ЕС стали дороже на 3,5 процента), хлебобулочные изделия и крупы — на 4,7 процента (в среднем по ЕС они подорожали на 1,3 процента).

В ведомстве отметили, что с начала года в странах ЕС выросли цены на фрукты; овощи; мясо и мясопродукты, в это же время снизилась стоимость масла и жиров. Фрукты больше всего подорожали в Словакии (23,7 процента) и Венгрии (19,7 процента), мясо и мясопродукты — в Польше, Болгарии, Словении и Словакии (прирост составил от 5,2 до 6,9 процента).

В 2018 году продукты питания в России дорожали быстрее, чем в ЕС, в 4,2 раза — 5,5 процента роста против 1,3 процента. В 2017-м рост цен на российское продовольствие оценивали в 0,7 процента, а в ЕС этот показатель составил 2,6 процента.