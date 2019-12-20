Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

"Мы достигли соглашения в принципе", — сказал он, отметив, что это "позитивные новости для Европы, России и Украины".

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", — сказал он. Глава Минэнерго РФ также поблагодарил "принимающую сторону" — Минэкономики ФРГ и его главу Петера Альтмайера за создание "позитивной атмосферы", а также Шефчовича "за его конструктивный подход".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", — добавил Оржель.