Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине по итогам многочасовых переговоров по транзиту газа.
"Мы достигли соглашения в принципе", — сказал он, отметив, что это "позитивные новости для Европы, России и Украины".
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать.
"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", — сказал он. Глава Минэнерго РФ также поблагодарил "принимающую сторону" — Минэкономики ФРГ и его главу Петера Альтмайера за создание "позитивной атмосферы", а также Шефчовича "за его конструктивный подход".
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он.
"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", — добавил Оржель.
Между тем источник, знакомый с итогами переговоров, рассказал "Интерфаксу", что протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украины в газовой сфере.
Российско-украинские переговоры по газу в Берлине 19 декабря продлились почти восемь часов. От России во встрече участвовали предправления "Газпрома" Алексей Миллер и Новак, от Украины — Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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