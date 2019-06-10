10.06.2019, 07:50

Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты


NEWSru.com
EST
Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты
Foto: Viktor Drachev/TASS, Scanpix

Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора 1999 года. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", — цитирует Орешкина РИА "Новости". При этом министр отметил, что о конкретных позициях говорить "еще очень рано", а вопрос не будет обсуждаться и решаться на правительственном уровне. "Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", — сказал глава Минэкономики России (цитата по ТАСС).

Министр торговли Белоруссии в свою очередь подчеркнул, что в рамках программы углубления интеграции двух стран нельзя вырывать из контекста один пункт. "Это будет пакетная история и пакетное соглашение", — сказал он. "В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться", — отметил Дмитрий Крутой.

Орешкин сообщил, что 15 июня рабочая группа России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции проведет заседание в Москве, передает "Прайм". "По тем ключевым ведомствам, где есть определенные развилки, будем их проходить, чтобы подготовить карту по дальнейшему продвижению, оставить какие-то вопросы, которые нужно будет вынести на уровень премьеров и президентов наших стран", — пояснил министр.

В рабочую группу входят представители ЦБ обеих стран, министерств финансов, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, а также налоговых и таможенных ведомств. Ранее премьер Белоруссии Сергей Румас говорил, что страны договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в союзном государстве.

Договор о создании союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы с одновременным созданием единого эмиссионного центра. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 марта, что поддерживает введение в союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.

В середине апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы по итогам ежегодного отчета правительства, назвал Союзный договор, которому в этом году исполняется 20 лет, "фундаментом нашего интеграционного развития с Белоруссией". Он также заявил, что между странами ведутся переговоры о "еще более весомой" интеграции.

Читайте также:
Читайте также: