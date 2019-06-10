Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты

"Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", — цитирует Орешкина РИА "Новости". При этом министр отметил, что о конкретных позициях говорить "еще очень рано", а вопрос не будет обсуждаться и решаться на правительственном уровне. "Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", — сказал глава Минэкономики России (цитата по ТАСС).

Министр торговли Белоруссии в свою очередь подчеркнул, что в рамках программы углубления интеграции двух стран нельзя вырывать из контекста один пункт. "Это будет пакетная история и пакетное соглашение", — сказал он. "В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться", — отметил Дмитрий Крутой.

Орешкин сообщил, что 15 июня рабочая группа России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции проведет заседание в Москве, передает "Прайм". "По тем ключевым ведомствам, где есть определенные развилки, будем их проходить, чтобы подготовить карту по дальнейшему продвижению, оставить какие-то вопросы, которые нужно будет вынести на уровень премьеров и президентов наших стран", — пояснил министр.