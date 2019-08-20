Российскую торговую сеть уличили в уклонении от налогов через вывод средств в Эстонию

Собрать доказательства стало возможным благодаря международной Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция). В России документ вступил в силу 1 июля 2015 года и распространяется на налоговые периоды начиная с 2016 года. Однако Эстония в деле ”Экстры” раскрыла России информацию за 2014–2015 годы.

Налоговые органы выявили нарушения в ЗАО ”Экстра” во время выездной проверки, которая изучала данные за период с 2014 по 2016 год. В результате компании доначислили 52,5 млн руб. налогов на доходы иностранных организаций, 18,8 млн руб. пени и штраф более 3,5 млн руб.

ЗАО ”Экстра” принадлежит гражданину Эстонии Андрею Астапенко.

В августе 2013 года компанию приобрел кипрский офшор Slanroad Investments Ltd, зарегистрированный незадолго до сделки; его единственным акционером являлся Астапенко. Фактически сделка не была оплачена, установили налоговые органы.