Российскую торговую сеть уличили в уклонении от налогов через вывод средств в Эстонию

Далее кипрская компания получила заем от эстонской Odirius Grupp OÜ, членом правления которой также являлся Астапенко, и вложила в уставный капитал российской организации €100 тыс. — ровно столько, сколько требует защитный механизм против налогового мошенничества Соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. ”Денежные средства выдавались организации аффилированными лицами исключительно с целью создания видимости прямого вложения в компанию”, — отмечается в решении суда.
В течение трех лет ”Экстра” выплачивала дивиденды в пользу кипрской компании на счет в эстонском банке SEB. Всего с 2014 по 2016 год было переведено свыше $9 млн и €1,4 млн.
Выписку из этого банка и предоставил по запросу ИФНС Налоговый и таможенный совет Эстонии.
Информация о движении средств показала, что компания на Кипре не являлась фактическим получателем дохода. Деньги были распределены между аффилированными с Астапенко эстонскими компаниями OGFG OÜ, Odirius Grupp OÜ и Blue Coral OÜ — кипрский офшор выдал им займы всего под 0,5% годовых.
У кипрской компании не было иных доходов, кроме дивидендов ”Экстры”, не было других активов, а также сотрудников, кроме директора. Офшор позволил платить налог по сниженной ставке 5%, поскольку с Кипром, в отличие от Эстонии, есть Соглашение об избежании двойного налогообложения.
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