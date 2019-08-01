Российский застройщик обвиняет эстонские банки в предвзятости

За год строительства у компании-девелопера накопилось немало претензий к партнёрам, эстонскому государству и, в особенности, к банкам, которые, как считают в Tycoon (застройщик проекта), создают неравную конкуренцию на рынке, пишут "Деловые ведомости".

Делами Tycoon в Эстонии занимается предприниматель Юрий Петров. Одна из его претензий касается слишком высокой ставки по кредиту, которую, как утверждает бизнесмен, предложил ему банк LHV - 7-8% годовых. Другие аналогичные проекты, уверен Петров, получают гораздо более выгодные условия: «Вполне возможно, что это предложение было рассчитано именно на то, чтобы мы от него отказались».