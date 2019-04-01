Российский "православный предприниматель" Герман Стерлигов открыл магазин для бедных

”Дорогие мои бедняки! Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве. (…) Вот пример для сравнения: натуральный хлеб в Москве 950, а тот же хлеб в нашем магазине для бедных — 440. Нормально? Без нахлебников, как видите, намного дешевле. Так что кушайте на здоровье”, — написал он.

После того, как журналисты обратили внимание на дороговизну хлеба в этом магазине, Стерлигов пояснил, что 440 рублей стоит не буханка, а килограмм его фирменного хлеба.

”Читаю, что пишут злобные неблагодарные псы про наш новый магазин для бедных с хлебом за 440 рублей и как возмущаются и брызжут слюной. И визжат, что они покупают хлеб по 30 рублей. Достали дебилы. Читайте медленно и вдумчиво несколько раз: 440 руб это килограмм нашего настоящего хлеба”, — написал он.

По подсчетам предпринимателя, таким образом 200 граммов хлеба из обычного магазина обойдутся в 30 рублей, а столько же его фирменного — в 88 рублей. Стерлигов отметил, что зерно, из которого печется его хлеб, вырастили без химических удобрений, муку перемололи на собственных жерновах, хлеб испекли в ”русской печи на дровишках, и стоит вся эта handmade роскошь всего в 2,5 раза дороже вашей параши”. По мнению Стерлигова, ”любой пенсионер с 10-тысячной пенсией может себе позволить [такой хлеб], чтоб сердечко не болело”.