Российский онлайн-магазин Wildberries начал продажи в Европе

Для европейского рынка создан отдельный сайт, где доступно 13,5 тысячи российских и зарубежных брендов. В Польше, сообщает РБК, будет открыто около 100 фирменных пунктов выдачи заказов. Wildberries, по словам Иващенко, в ближайшее время также планирует открыть магазин в Словакии.

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер. По собственным данным компании, за 9 месяцев 2019 года ее оборот составил 140 миллиардов рублей.

В 2019 году основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, по данным Forbes, стала второй в России женщиной, чье состояние достигло отметки в 1 миллиард долларов.