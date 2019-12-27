Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов

Он уточнил, что выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.

В пресс-службе "Нафтогаза" подтвердили получение денег от "Газпрома".

Решение суда

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. Арбитры зачли встречные требования и постановили, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Впоследствии эта сумма выросла за счет процентов.

Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату этой компенсации "каплей в море" по сравнению с теми издержками, которые могла понести Москва в противном случае.

Соглашение по газу

Согласно протоколу о сотрудничестве от 20 декабря, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Предполагается, что в следующем году транзит составит 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.