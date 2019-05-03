"Российский газ дешевый, но ненадежный". США утроили поставки газа в ЕС, убеждая покупать еще больше

"То же самое и с российским газом. Просто спросите наших друзей на Украине, что они говорят о безопасности поставок и надежности. Этого там нет", — подытожил министр энергетики США.
Как отмечает датское издание Avisen, страны Евросоюза значительно увеличили импорт американского природного газа за последний год. С момента встречи летом 2018 года председателя Европейского совета Дональда Туска и президента США Дональда Трампа, стороны заключили перемирие в торговой войне, и ЕС увеличил импорт сжиженного природного газа из США на 272%. Еврокомиссия зафиксировала это рекордное значении в марте — более 10,4 млрд кубометров американского СПГ, начиная с июля прошлого года.
Но в Москве не высказывают опасений, считая, что Россия и в будущем останется основным поставщиком газа в Европу. Соединенные Штаты только третий по значимости поставщик СПГ в страны-члены ЕС, на их долю приходится 12,6% рынка сжиженного газа, поставляемого в Евросоюз. Доля же собственной добычи в общем объеме потребления газа в Европе упала ниже 50%. А вот экспорт в ЕС газа от "Газпрома" за 2018 год вырос до 201,8 млрд кубометров, что в три раза превышает суммарные поставки всех мировых производителей на данный рынок.
Ранее Перри подтвердил, что США выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2", который, по мнению Вашингтона, усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза, напоминает ТАСС.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.
Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 19 апреля, что "вмешательство в процесс формирования проекта "Северный поток — 2" со стороны Соединенных Штатов просто бесцеремонно".