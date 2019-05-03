"Российский газ дешевый, но ненадежный". США утроили поставки газа в ЕС, убеждая покупать еще больше

Лишь месяц назад палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии российским энергопоставкам в Европу с целью сократить зависимость стран ЕС от российского газа и увеличить инвестиции американских компаний в европейскую энергетическую инфраструктуру.

В Брюсселе на бизнес-форуме по энергетике Перри заявил, что если европейцев волнует только цена вопроса, то им стоит забыть о Mercedes и BMW, ведь есть "более дешевый, хотя и ненадежный продукт".

Как сообщает датская газета Fyens Stiftstidende, отвечая на вопрос журналистов, почему страны ЕС должны покупать газ у США, а не у России, чей газ гораздо дешевле американского, и РФ ближе к Европе, американский министр предложил спросить "наших друзей на Украине".

Перри заявил, что у него есть готовый ответ, почему ЕС должен выбрать газ США, доставляемый к терминалам в Бельгии. "Вы получаете именно то, за что платите. Если стоимость — это все, о чем вы думаете, тогда, возможно, вам не надо покупать BMW, Mercedes или какие-то другие прекрасные автомобили из Европейского Союза", — сказал министр, отметив, что "более дешевая альтернатива менее надежна".