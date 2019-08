Российский бизнесмен продал клуб НБА соучредителю Alibaba за рекордную сумму

Как отмечает ESPN, сделка еще нуждается в формальном одобрении совета управляющих НБА и должна быть окончательно завершена к концу сентября, пишет Newsru.

Общая сумма сделки составит 2,35 миллиарда долларов и станет рекордной для спортивных клубов. Ранее пальму первенства удерживали Дэвид Теппер и Тильман Фертитт, купившие соответственно клуб Национальной футбольной лиги "Каролина" и команду НБА "Хьюстон" за одинаковую сумму в 2,2 млрд долларов.

