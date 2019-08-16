Российский бизнесмен продал клуб НБА соучредителю Alibaba за рекордную сумму

Как отмечает ESPN, сделка еще нуждается в формальном одобрении совета управляющих НБА и должна быть окончательно завершена к концу сентября, пишет Newsru.

Общая сумма сделки составит 2,35 миллиарда долларов и станет рекордной для спортивных клубов. Ранее пальму первенства удерживали Дэвид Теппер и Тильман Фертитт, купившие соответственно клуб Национальной футбольной лиги "Каролина" и команду НБА "Хьюстон" за одинаковую сумму в 2,2 млрд долларов.

Official: Mikhail Prokhorov to sell controlling interest in Brooklyn Nets and full ownership of Barclays Center to Joe Tsai https://t.co/71RhUCI60u — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 16, 2019

"Для меня было честью и радостью открыть Barclays Center, привезти "Нетс" в Бруклин и наблюдать, как они крепко укореняются в обществе, — сказал Прохоров. — Сегодня команда находится в лучшем положении, чем когда-либо прежде, и я знаю — Джо, опираясь на этот успех, продолжит делать то, что нравится нашим поклонникам, сотрудникам и коллегам по отрасли".

В апреле прошлого года Прохоров с одобрения НБА продал Цаю 49% акций "Бруклина" за 1 млрд долларов. Согласно условиям сделки, китаец имел право выкупить оставшийся 51 процент за 1,35 млрд и воспользовался этой опцией.