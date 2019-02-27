27.02.2019, 19:30

Роковая ошибка: для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske


Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
EST
Роковая ошибка: для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske
Illustratsioon: Heiki Ernits

Десять лет назад для запуска бизнеса по обслуживанию нерезидетнов Swedbank нанял специалиста из Danske. Совершенные Swedbank в то время ошибки привели к тому, что на прошлой неделе банк в свете скандала с отмываем денег потерял миллиарды евро. С сомнительными средствами связаны и остальные кредитные учреждения Эстонии, пишет Eesti Ekspress.

Подозрительные сделки относятся к периоду 2007-2015. Тогда в эстонском филиале Danske Bank шла активная и прибыльная работа с нерезидентами, и Swedbank (в то время еще Hansapank) захотел так же. Основными клиентами Danske были миллионеры из России и стран СНГ, скрывающиеся за армией подставных фирм и танкистов. У Danske насчитывалось около 3500 клиентов, у Swed — в пять раз меньше. Для исправления ситуации последний переманил к себе из Danske одного из аксакалов сферы Олега Смоли.

В 2008 году Смоли и его последователь Роман Лобан тихо ушли из банка. Имя Смоли впервые всплыло через несколько лет, когда прошел слух, что он задержан в Москве ФСБ с чувствительными материалами.

Руководство Swedbank держало рот на замке. Единственное, что они сказали, что Смоли не нанес банку ущерба. Еще через несколько лет имя Смоли вновь прозвучало в новостях в связи с дачей взятки. Взятку он обещал и дал сотруднику КаПо Индреку Пыдеру. На следствии Пыдер рассказал, что в тот момент Смоли и Лобан занимались одной большой сделкой в России, в ходе которой в качестве ”платы за услуги” было распределено 30 млн долларов. ”Через несколько дней Лобан ушел из Swedbank со всеми касающимися сделки документами”, — сказал Пыдер.

Сейчас Смоли возглавляет фирму GreenStone, которая, помимо прочего, предлагает консультации по бухгалтерии и налогам предприятиям из Британии, Дании и Кипра. Большая часть прибыли приходит из-за пределов ЕС. Связатьяся со Смоли изданию не удалось.

После его ухода Swedbank провел в отделе нерезидентов большую чистку. Наряду с другими был уволен и Михаил Мурников, который позже поступил на службу в Danske. Сейчас его имя значится в списках тех десяти работников Danske, которым прокуратура предъявила подозрение в содействии отмыванию денег.

Сначала бизнес нерезидентов находился в Hansapank в ведомстве отдела приватной политики, которым руководила Кристель Меос. Она попала в орбиту внимания прессы в связи с т. н. скандалом с видами на жительство, так как занималась тем, что проставляла россиянам услуги по инвестициям. Ее фирма Zenith Capital Management заботится о финансовых делах богатых россиян и украинцев и сейчас.

Затем обслуживание нерезидентов перешло предпринимательскому отделу Swedbank, которым с 2010 года руководил Роберт Китт, который очень серьезно подошел к борьбе с отмыванием. Сейчас он стоит во главе всего банка.

На настоящий момент борьбой с отмыванием и проверкой информации о клиентах в банке занимается более 60 человек. Это больше, чем в каком-либо другом эстонском банке, что вселяло в Swedbank веру в то, что все в порядке.

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