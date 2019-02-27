Роковая ошибка: для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske

Руководство Swedbank держало рот на замке. Единственное, что они сказали, что Смоли не нанес банку ущерба. Еще через несколько лет имя Смоли вновь прозвучало в новостях в связи с дачей взятки. Взятку он обещал и дал сотруднику КаПо Индреку Пыдеру. На следствии Пыдер рассказал, что в тот момент Смоли и Лобан занимались одной большой сделкой в России, в ходе которой в качестве ”платы за услуги” было распределено 30 млн долларов. ”Через несколько дней Лобан ушел из Swedbank со всеми касающимися сделки документами”, — сказал Пыдер.

Сейчас Смоли возглавляет фирму GreenStone, которая, помимо прочего, предлагает консультации по бухгалтерии и налогам предприятиям из Британии, Дании и Кипра. Большая часть прибыли приходит из-за пределов ЕС. Связатьяся со Смоли изданию не удалось.

После его ухода Swedbank провел в отделе нерезидентов большую чистку. Наряду с другими был уволен и Михаил Мурников, который позже поступил на службу в Danske. Сейчас его имя значится в списках тех десяти работников Danske, которым прокуратура предъявила подозрение в содействии отмыванию денег.

Сначала бизнес нерезидентов находился в Hansapank в ведомстве отдела приватной политики, которым руководила Кристель Меос. Она попала в орбиту внимания прессы в связи с т. н. скандалом с видами на жительство, так как занималась тем, что проставляла россиянам услуги по инвестициям. Ее фирма Zenith Capital Management заботится о финансовых делах богатых россиян и украинцев и сейчас.

Затем обслуживание нерезидентов перешло предпринимательскому отделу Swedbank, которым с 2010 года руководил Роберт Китт, который очень серьезно подошел к борьбе с отмыванием. Сейчас он стоит во главе всего банка.

На настоящий момент борьбой с отмыванием и проверкой информации о клиентах в банке занимается более 60 человек. Это больше, чем в каком-либо другом эстонском банке, что вселяло в Swedbank веру в то, что все в порядке.