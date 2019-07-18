Rock Cafe закрылось — временно. Концертный клуб переезжает в новое здание

По словам главы и совладельца Fausto Capital (владелец здания, где находится Rock Cafe) Кеннета Карпова, фирма Гера RC Operaator не оплатила счета на общую сумму 18 076 евро. Компания инициировала процедуру по истребованию долга.

Как сообщает само Rock Cafe, клуб не закрылся, а переехал в новое место. Причиной переезда стало решение собственника здания о его реконструкции и прекращения договора аренды с Rock Cafe, хотя договор об аренде был заключен до 2026 года).

"Со стороны RockCafe были выдвинуты финансовые претензии собственнику здания фирме Fausto Capital, поскольку последние месяцы аренды в зале отсутствовало электроснабжение, вода и канализация, и по этой причине было сорвано несколько крупных концертов, что нанесло бизнесу убытки. Также в помещениях Rock Cafe стало невозможно проводить крупные мероприятия, поскольку собственником был разрушен вход в концертный зал. На сегодняшний день дело находиться в суде, который решит чьи требования правомерны. Наш клуб придерживался политики мирного разрешения этой конфликтной ситуации, однако, видимо господин Карпов , как член правления Fausto Capital, понимая шаткость своей позиции, решил выдать свою версию происходящего в прессу, для создания общественного мнения и возможного влияния на судебное разбирательство", — сообщает клуб.