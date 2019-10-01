01.10.2019, 07:00

Роберт Китт уволен с поста главы Swedbank в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег


rus.delfi.ee
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Robert Kitt
Robert KittPriit Simson

Cовет эстонского отделения Swedbank внес изменения в состав правления организации. Роберт Китт, договор с которым был приостановлен 17 июня, окончательно покинул свой пост, пишут "Деловые Ведомости".

Совет принял решение назначить Олави Лепа председателем правления, а Анну Кыутс — главным финансовым директором банка. До сих пор они занимали эти должности в качестве исполняющих обязанности. Кроме того, совет решил закончить договоры с тремя прежними членами совета.

Банк сообщил, что решение основывается на внутреннем расследовании, которое выявило недостатки в работе в сфере предотвращения отмывания денег.

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