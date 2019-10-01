Роберт Китт уволен с поста главы Swedbank в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег

Cовет эстонского отделения Swedbank внес изменения в состав правления организации. Роберт Китт, договор с которым был приостановлен 17 июня, окончательно покинул свой пост, пишут "Деловые Ведомости".
Совет принял решение назначить Олави Лепа председателем правления, а Анну Кыутс — главным финансовым директором банка. До сих пор они занимали эти должности в качестве исполняющих обязанности. Кроме того, совет решил закончить договоры с тремя прежними членами совета.
Банк сообщил, что решение основывается на внутреннем расследовании, которое выявило недостатки в работе в сфере предотвращения отмывания денег.
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