RMK тестирует сланцевую золу на пригодность для строительства лесных дорог

Лесные дороги используются редко, но тем не менее они должны иметь хорошую несущую способность и высокое качество. Поэтому RMK постоянно ищет новые возможности для повышения качества лесных дорог и уменьшения их влияния на окружающую среду.

”Уже десятилетиями при строительстве лесных дорог мы используем большие объемы остающегося от добычи сланца известнякового материала и производимого из него щебня. Кроме того, с целью продления срока службы дорог и экономии материалов для дорожного покрытия мы используем геосинтетические материалы. Пришло время использовать с целью экономии щебня остающуюся в результате деятельности сланцевой промышленности сланцевую золу”, — сказал начальник лесоводческой службы RMK Маргус Рейманн.

Первый тестовый отрезок протяженностью почти 1,3 километра был построен в Пярнумаа, в деревне Вилувере в северной части уезда, где имеющаяся дорога с песчаным покрытием была обработана сланцевой золой — расход золы на 1 квадратный метр дороги при глубине 25 сантиметров составил 35 килограммов. По словам Рейманна, RMK ежегодно строит или обновляет более 300 километров лесных дорог, на эти работы уходит 600-700 тысяч кубометров щебня. Так что, если RMK удастся сэкономить даже 10% материала, это снизит углеродный след транспорта примерно на 100 тонн в год.

”Строительство самого тестового отрезка уже завершено, и теперь дорога оставлена на время в покое, потому что золе нужно время, чтобы затвердеть. В октябре или ноябре RMK будет проводить работы по вырубке на территории обслуживания тестового отрезка, который будет использоваться для вывоза леса. Это позволит узнать, соответствуют ли качество дорожного покрытия и объемы транспортировки материалов ожиданиям”, — пояснил Рейманн.

В следующем году в Ида-Вирумаа планируется построить обработанные сланцевой золой тестовые отрезки на дороге с покрытием из пустой породы и на глинистой грунтовке.

К строительству тестовых отрезков привлечена Таллиннская высшая техническая школа, которая будет проводить лабораторные испытания и следить за состоянием дороги после создания тестовых отрезков.