RMK перечислит в государственный бюджет 35 миллионов евро

Львиную долю дохода RMK заработал на продаже древесины. Продажная цена на древесину оставалась высокой до конца первой половины прошлого года, поэтому RMK получил за прошлый год приличную операционную прибыль. В 2019 году объем продажи древесины составил 3,9 миллиона кубометров. Проданные объемы древесины распределились следующим образом: бревна 47%, бумажная древесина 33%, дрова 16% и щепа 5%.

По словам председателя совета RMK Марку Лампа, совет оценил финансовые результаты RMK за 2019 год как очень хорошие, подтверждением чему служит то, что в бюджет было заработано почти вдвое больше прибыли, чем планировалось. ”Делая предложение о выплате дивидендов, все члены совета единодушно подчеркнули, что вдобавок к выполнению обязательств перед государственным бюджетом, не менее важно вернуть другую половину заработанных денег в лес, чтобы можно было и в будущем вести прибыльную хозяйственную деятельность”, — отметил Марку Ламп, комментируя решение совета.

”На сумму остальной части операционной прибыли RMK планирует инвестировать 28,5 миллиона евро в выращивание лесных растений, дороги и дренажные системы. RMK также приобретет у собственников лесов на сумму 5 миллионов евро природоохранные земли, где экономическая деятельность ограничена по причине сохранения редких природных ценностей”, — добавил председатель правления RMK Айгар Каллас.