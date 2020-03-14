RMK перечислит в государственный бюджет 35 миллионов евро

Совет RMK утвердил аудированный годовой отчет за 2019 год, согласно которому оборот RMK в прошлом году составил 218,7 миллиона (в 2018 году — 209,1 миллиона) и операционная прибыль — 75,6 миллиона евро (в 2018 году — 88,9 миллиона). Совет сделал предложение выплатить в государственный бюджет дивиденды в размере 35,64 миллиона евро, то есть почти половину прибыли за прошлый год.
Львиную долю дохода RMK заработал на продаже древесины. Продажная цена на древесину оставалась высокой до конца первой половины прошлого года, поэтому RMK получил за прошлый год приличную операционную прибыль. В 2019 году объем продажи древесины составил 3,9 миллиона кубометров. Проданные объемы древесины распределились следующим образом: бревна 47%, бумажная древесина 33%, дрова 16% и щепа 5%.
По словам председателя совета RMK Марку Лампа, совет оценил финансовые результаты RMK за 2019 год как очень хорошие, подтверждением чему служит то, что в бюджет было заработано почти вдвое больше прибыли, чем планировалось. ”Делая предложение о выплате дивидендов, все члены совета единодушно подчеркнули, что вдобавок к выполнению обязательств перед государственным бюджетом, не менее важно вернуть другую половину заработанных денег в лес, чтобы можно было и в будущем вести прибыльную хозяйственную деятельность”, — отметил Марку Ламп, комментируя решение совета.
”На сумму остальной части операционной прибыли RMK планирует инвестировать 28,5 миллиона евро в выращивание лесных растений, дороги и дренажные системы. RMK также приобретет у собственников лесов на сумму 5 миллионов евро природоохранные земли, где экономическая деятельность ограничена по причине сохранения редких природных ценностей”, — добавил председатель правления RMK Айгар Каллас.
Во второй половине прошлого года продажная цена древесины упала на десятую часть по сравнению с 2018 годом по причине масштабного ущерба, нанесенного еловым короедом и, как следствие, увеличения предложений о продаже древесины. В дальнейшем прогнозируется стабилизация цен на рынке древесины: согласно нынешним прогнозам, в 2020 году планируется заработать 177,1 миллиона евро, а операционной прибыли — 25,2 миллиона евро.
На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — эстонское государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, хранит природные ценности, приносит доход государству лесохозяйственной деятельностью, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.
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