Риски вкладчиков помогает снизить Erial Indeks

Кредитно-сберегательные общества действуют в Эстонии более десяти лет, и большинство из нас знает, что предлагаемые ими проценты по вкладам намного превышают процентные ставки по предлагаемым банками вкладам. До сих пор не было хорошего инструмента для оценки надежности кредитно-сберегательных обществ, но это упущение исправлено в октябре 2020 года, когда на рынок вышел ERIAL INDEKS.

Имя ERIAL не нуждается в представлении: это одно из крупнейших и наиболее быстрорастущих кредитно-сберегательных обществ в Эстонии, которое уже ранее преуспевало в инновациях. Если искать сравнения в банковской сфере, то по его смелости и новаторству ERIAL можно сравнить с банком LHV.

Именно специалисты ERIAL этой весной, когда разразился коронакризис, решили взяться за создание комплексной модели оценки рисков вкладов на финансовом рынке кредитно-сберегательных обществ.

Четыре месяца ERIAL с помощью высококвалифицированных специалистов в области финансов разрабатывал комплексную систему оценки рисков по вкладам. При ее составлении для сравнительной аналитической информации обратились к цифрам за одиннадцатилетний период. На основании статистики Банка Эстонии по кредитно-сберегательным обществам был получен индекс, который назвали ERIAL INDEKS.

За кажущимся простым числом индекса ERIAL стоит сложная формула, учитывающая в общей сложности 37 финансовых параметров, необходимых для оценки кредитно-сберегательных обществ, включая ежемесячно изменяющиеся экономические и финансовые показатели.

Индекс помогает оценить риск

Средневзвешенную ставку процента по вкладам, так называемый индекс, может посмотреть и понять не только финансовый специалист, но и любой потребитель, зайдя на indeks.erial.ee.

Фактически вкладчикам, которые хотят быть уверенными в надежности своих вкладов, прежде чем вкладывать деньги в кредитно-сберегательные общества, достаточно следить только за одной цифрой ERIAL INDEKS. Например, на сегодняшний день индекс составляет 5,94 %.



Что на самом деле означает это число?

Цель индекса — помочь вкладчику понимать рынок и сравнивать различные кредитно-сберегательные общества. Если кто-то предлагает более высокую процентную ставку, чем ERIAL INDEKS, то вкладчику обязательно стоит заострить на этом внимание. По мнению специалистов ERIAL, процентная ставка выше индекса не является чем-то неприемлемым или плохим, просто вкладчику стоит убедиться, что их вклады через выданные кредиты общества надежно обеспечены. Самое надежное при таких ставках — это ипотека на недвижимость в пользу кредитно-сберегательного общества.

Если кредитно-сберегательное общество предлагает процентную ставку ниже индекса, то тут тоже было бы неплохо иметь залог в виде недвижимости, но подходят и более классические виды залога.



Ипотека недвижимости как лучшая защита

Хотя действующие в Эстонии различные кредитно-сберегательные общества распределяют деньги вкладчиков в различные сферы, начиная от кредитных компаний, заканчивая производством, составители ERIAL INDEKS считают, что все вклады лучше всего защищены, прежде всего, при предоставлении кредитов под ипотечный залог или для инвестирования в недвижимость. Потому что именно недвижимость лучше всего может пережить трудные времена. Это мнение разделяют многие аналитики ведущих эстонских банков и компаний в сфере недвижимости.

Например, экономист Swedbank Марианна Рыбинская в сентябре на утренней конференции по недвижимости высказала позицию банка, согласно которой ”в Таллинне нет большого падения цен на недвижимость”. По словам Мартина Вахтера, главы крупнейшей в странах Балтии риелторской компании 1Partner, летом 2020 года интерес к покупке элитных квартир вырос, но уровень цен на самые доступные квартиры остался на уровне прошлого года. Тыну Палм, главный экономист Luminor Pank, еще более уверенно подтвердил в Äripäev 6 сентября, что благодаря чрезвычайным мерам посткризисной поддержки в Европе, перспективы роста экономики и недвижимости в ближайшем будущем только улучшатся.

Вкладчикам следует проверять наличие ипотечных кредитов



По мнению специалистов ERIAL, недвижимость становится одним из самых надежных средств защиты денег, вложенных в кредитно-сберегательные общества. Тем не менее, вкладчики должны не просто принять знание о том, что их средства были использованы для строительства новых многоквартирных домов, но также должны выяснить перед внесением вклада, сделали ли компании, которым выдали кредиты под объекты недвижимости, ипотеку в пользу кредитно-сберегательного общества. ERIAL применяет это требование также и к своей компании: все кредиты, выданные под недвижимость, имеют ипотеку в пользу кредитно-сберегательного общества ERIAL. Все объекты недвижимости, в которые инвестировал ERIAL, находятся в Харьюмаа и общедоступны на сайте компании. ”Мы надеемся, что такая же прозрачность вскоре станет правилом для всего сектора кредитно-сберегательных обществ Эстонии”.



ERIAL также снижает процентные ставки по своим вкладам.



По словам разработчиков, ERIAL INDEKS подходит для оценки рисков абсолютно всех эстонских кредитно-сберегательных обществ.

Следя за рыночной ситуацией и индексом, ERIAL также решил реструктурировать свои вклады и ввести более низкие процентные ставки.

”Несмотря на то, что все наши кредиты обеспечены ипотекой в ​​пользу ERIAL, теперь мы также следим за индексом ERIAL и корректируем процентные ставки по вкладам в соответствии с индексом”.

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