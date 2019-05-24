Rimi задумалась об изъятии из продажи сигарет. Как к этому относятся другие сети?

Другие сети данной идеей не загорелись. По словам специалиста по коммуникации Selver Риво Вески, должна оставаться возможность выбора.

"Selver создает магазины прежде всего исходя интересов клиентов. Качество обслуживания, выбор продукции и покупательская среда в наших магазинах точно такие, как этого желают клиенты. Несмотря на то, что табачные изделия наносят здоровью вред, мы считаем, что нужно оставить возможность выбора и не хотим в одностороннем порядке доставлять нашим клиентам неудобства", — сказал он.

Как сказал пресс-секретарь Coop Мартин Мийдо, продажа табачных изделий в Эстонии четко регулируется и не приносит продавцам существенного дохода, однако "каждый человек должен иметь возможность выбирать в своем магазине возле дома, что он хочет купить, а что нет".

Исполнительный директор Maxima Марко Пыдер отметил, что ограничения и запреты не работают. Он сказал, что хотя сеть и выступает за здоровый образ жизни, неправильно лишать покупателей свободы выбора.

Специалист по коммуникации Prisma Пирет Ланкотс сказала, что решение зависит от поведения клиентов. По ее словам, анализ ассортимента сети показывает, что потребители все чаще предпочитают здоровые продукты, однако ни одного решения по поводу изъятия сигарет из продажи принято не было.

Также она отметила, что с июля вступают в силу изменения в законе о табаке, и все табачные изделия будут доступны в магазине только после запроса, что "несомненно, повлияет на продажи и, надеемся, на привычки".