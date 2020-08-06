Rimi: введение платы за тонкие полиэтиленовые пакеты позволяет экономить 12 тонн пластика в год

”Раньше наши пакеты для выпечки относились к смешанной упаковке, потому что в них были пластиковые окошки. Теперь развитие упаковки привело к тому, что стали доступны бумажные пакеты с прозрачным бумажным окном”, — сказала Катрин Бaтс. ”Благодаря новой упаковке, мы экономим 14 тонн пластика в год только в Эстонии, во всей Прибалтике этот показатель насчитывает 70 тонн (43 тонны в Латвии и 13 — в Литве), что является очень большим шагом на пути к еще более чистой окружающей среде”.

”Благодаря введению платы за тонкие полиэтиленовые пакеты, мы уже сэкономили 3 тонны пластика за квартал, так что в этом году дополнительная экономия составит в общей сложности 12 тонн. Обновление бумажных пакетов и введение платы за пластиковые пакеты позволяют нам в Эстонии использовать на 26 тонн пластика в год меньше”, — сказала Батс. ”Помимо прочего, мы постоянно ищем экологически безопасные решения для упаковки, используемой в наших магазинах”.

По словам Катрин Батс, это хороший пример того, что инновации в упаковочной промышленности идут полным ходом. ”Это небольшое изменение позволяет сэкономить такой большой объем пластика. Сокращение объемов смешанной упаковки должно стать одной из важнейших задач на сегодняшний день для всех производителей и продавцов. Это очень правильный шаг с точки зрения сортировки отходов, потому что он значительно упрощает сортировку и увеличивает вероятность того, что люди вообще начнут этим заниматься”, — добавила Батс.

Rimi реализует стратегию использования пластика, которая предусматривает, что к 2022-му году вся торговую упаковку можно будет легко использовать повторно, а к 2030-му году ее будут производить только из перерабатываемых материалов.