Rimi: в преддверии Пасхи отдавайте предпочтение яйцам счастливых кур

Во время Пасхи продажи яиц в Rimi возрастают на 80%, в этом году в магазины поступят 70 000 упаковок яиц.

”Продажи таких яиц увеличиваются из года в год, но 90% клиентов все-таки предпочитают яйца от куриц, содержащихся в клетках”, — сказала Катрин Батс. ”Во время пасхальных праздников много говорят о пользе яиц, но не о том, откуда они поступают. Мы в Rimi поставили перед собой цель к 2025-му году прекратить продажу яиц от куриц, выращенных в клетках. Это значит, что производители тоже должны задуматься над тем, чтобы перейти на другой метод содержания птиц”.

”Если мы решим со дня прекратить продажу таких яиц, то потеряем возможность снабжать свои магазины, поскольку фермеры в Эстонии и в Прибалтике не способны предложить эко-яйца в достаточном количестве”, — привела пример Катрин Батс. ”Переход на продажу таких яиц — это долгосрочный процесс, который подразумевает под собой тесное сотрудничество с поставщиками и повышение осведомленности потребителя. Хорошее начало у нас положено, например, благодаря работе с эко-хутором Вынну, который с прошлого года поставляет яйца для основного ассортимента — каждую неделю из Вынну на прилавки Rimi поступают примерно 5500 упаковок яиц”.