Rimi: спрос на эко-продукты значительно вырос

По словам специалиста Rimi, в марте они планируют предложить клиентам использовать свою тару при покупке готовой еды, чтобы уменьшить количество используемых пластиковых коробок. ”Мы говорим о вреде пластика и ущербе для экологии, но пока мы не получили 100% поддержки со стороны Ветеринарно-продовольственного департамента и Департамента защиты прав потребителя, которые сказали бы, что это классная идея, делайте!”

Руководитель по коммуникациям НКО "Круглый стол сотрудничества в развитии" Катрин Пяргмяэ рассказала, что потребителю сложно делать разумный выбор. ”Возьмем, например, огурцы Луунья: для того, чтобы их вырастить, парники отапливают всю зиму, но для того, чтобы привезти огурцы из Испании, используют самолет, который выбрасывает в атмосферу много углекислого газа. Что в данном случае является более разумным выбором? Кроме того, потребителю сложно выяснить, не использовался ли при изготовлении товара детский или принудительный труд. А как купить товары, которые не содержат фталаты? Также в большинстве случаев, мы не знаем, соблюдались ли требования справедливого производства. Потребители испытывают интерес к экологичному образу жизни, однако у нас должны быть строгие правила регулирования, потому что потребитель не может самостоятельно принять правильные решения. Без строгого регулирования ничего не изменится”.

”Совершая покупку, мы не думаем, почему крем для рук хорошо впитывается, почему от шампуня волосы блестят, почему какие-то вещи из пластика мягкие, но это значит, что потребитель хотел их получить”, — отметила член правления Балтийского экологического форума Кай Клейн. ”С течением времени выясняется, что многие ингредиенты, которые входят в состав этих товарах, не так безвредны. Новое поколение думает об окружающей среде, старое поколение — о здоровье. Потребитель должен задумываться над тем, насколько ему вообще нужен этот товар. Чем больше людей делает выбор в пользу экологически чистых товаров, тем больше у производителя причин предлагать их предлагать. Разумный потребитель — это тот, кто читает и занимается самообразованием. В этом случае можно надеяться, что мир не погибнет”.

Координатор международных проектов НКО Organic Estonia Хелен Арусоо подчеркнула, что в Эстонии есть разумные потребители, но у них нет денег. ”Эстонцы ценят устойчивость, но покупают такой товар, когда есть деньги. Когда таких потребителей мало, предприятие не может выйти на рынок с новым товаром, поскольку это дорого. Местная сельскохозяйственная продукция имеет высокие цены. Рынок все-таки растет за счет импортных товаров. Государство должно помогать создавать целостную систему. Хороший пример подает Дания, где экологически чистое сельское хозяйство продвигают с помощью маркетинга и коммуникаций. Они решили не делать эко-революцию, а хвалить людей за хороший выбор — если ты участвуешь в этом процессе, то делаешь что-то хорошее!”

В панельной дискуссии приняли участие специалист по ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс, координатор международных проектов НКО Organic Estonia Хелен Арусоо, руководитель НКО "Круглый стол сотрудничества в развитии" Катрин Пяргмяэ и член правления Балтийского экологического форума Кай Клейн. Модератором выступил руководитель по развитию Центра частных лесов Ирье Мёлдре.