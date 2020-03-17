Rimi сократил время работы магазинов

Начиная с сегодняшнего дня все магазины Rimi открыты с 10:00 до 21:00.
”Мы приняли решение сократить время работы всех магазинов Rimi, потому что это даст нам возможность тщательнее дезинфицировать все поверхности в магазине и выкладывать товар, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. — Мы будем стараться обеспечить стабильную работу магазинов и поставку продуктов”.
”Из-за распространения вируса часть работы может оставаться непокрытой, поэтому нам нужно мобилизировать рабочую силу, — добавил руководитель Rimi. — С этой целью мы закроем некоторые маленькие экспресс-магазины Rimi”.
Более подробную информацию можно найти на странице Rimi www.rimi.ee.
На сегодняшний день магазины будут работать по сокращенному графику до 30 апреля, однако ситуация в ближайшие дни может еще измениться. Всем клиентам будут незамедлительно сообщать о всех изменениях.
Очень важно обратить внимание на то, что человек с симптомами заболевания не должен самостоятельно приходить в магазин. В течение сегодняшнего дня напоминания о этом появятся на постерах и экранах в магазинах, а также будут транслироваться по внутреннему радио. В своих инструкциях Rimi исходит из рекомендаций государства.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Коронавирус - биооружие и занесли его США - дипломат Китая
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Названа неуязвимая для коронавируса группа людей
«Эпидемии коронавируса на территории РФ не избежать», - Утин