Rimi сокращает привезенных в столицу из Ида-Вирумаа работников. Смотрите, кто еще объявил о сокращениях

Если на позапрошлой неделе поступило 22 извещения о коллективных сокращениях, которые коснулись 540 человек, то неделей позже такие извещения подали шесть предприятий и организаций, где будут сокращены 79 работников. Самое масштабное сокращение произойдет в Rimi Eesti, где работу должны потерять 38 человек.

По словам исполнительного директора сети Вайдо Падумяэ, сокращаемые были в свое время завербованы в Ида-Вирумаа и других регионах Эстонии для работы в магазинах Таллинна и окрестностей, а также на центральной кухне. Компания оплачивала транспортные и гостиничные расходы этих работников.

"В нынешних условиях и изменившейся ситуации на рынке труда такая трудовая миграция небезопасна для здоровья наших людей и невыгодна для предприятия с экономической точки зрения", - сказал директор Rimi Eesti

По его словам, работникам было предложено продолжить работу в компании на условии, что Rimi больше не будет покрывать их жилищные и транспортные расходы. По утверждению Падумяэ, многие работники взвешивают возможность сохранения трудовых отношений и думают о смене места жительства.

В настоящее время Rimi зарплаты и объем работы для своих сотрудников не сокращает. В некоторые магазины набирают дополнительную рабочую силу.

Как сообщил Падумяэ, сеть Rimi тоже запросила государственной поддержки через Эстонский союз торговцев.

"Хотя кажется, что розничная торговля на фоне других секторов не так пострадала, но оборот снизился и у нас. Существенно возросли расходы на меры безопасности", - отметил исполнительный директор сети.

Помимо Rimi извещения о сокращении подали Kase Furniture (12 работников), Bendis AB (12), Five Star OCS (7), Rivermark и Tigraman (по 5).

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