Rimi призывает всех носить маски

уководитель Rimi Вайдо Падумяэ попросил всех работников предприятия каждый день носить на работе маску. ”По мнению многих местных и зарубежных экспертов, ношение маски наряду с другими важными правилами гигиены может предотвратить распространение вируса в закрытом общественном пространстве”. По оценке Падумяэ, это может быть достаточным аргументом для того, чтобы каждый день носить маску.

”На сегодняшний день такая возможность есть у всех работников наших магазинов, и мы видим, что они к этому готовы”, — добавил руководитель розничной сети. ”Работники будут очень благодарны, если и клиенты последуют этому призыву и будут приходить в магазин в маске. Мы уже видим некоторых людей, которые так поступают, но тут есть к чему стремиться”, — добавил Падумяэ.

Министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару, который по просьбе руководителя чрезвычайным положением Юри Ратаса занимается изучением возможностей производства средств индивидуальной защиты в Эстонии, рекомендует всем носить в общественных местах маски.

”Ношение маски помогает препятствовать распространению вируса прежде всего в общественных местах, например, при походе в магазин или при использовании общественного транспорта. В то же время мы должны помнить, что маска не является панацеей и не заменяет остальные меры предосторожности. Мы можем защитить как себя, так и других, если будем регулярно мыть руки, оставаться дома при признаках заболевания и посещать общественные места только при острой необходимости, соблюдая правило 2+2. В нынешнем положении очень важно думать не только о себе, но и об окружающих и вести себя максимально ответственно, чтобы предотвратить распространение вируса”, — сказал Кару. ”В то же время важно подчеркнуть, что если сделана неправильно или ее носят неверно, то это может причинить только вред. Поэтому Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) составил простое руководство, как носить, шить и производить маски, и я всем советую следовать этим указаниям”, — добавил Кару. Инструкции по ношению и изготовлению масок можно найти на сайте TTJA.