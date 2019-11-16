Rimi: покупатели сами не готовы отказаться от привычной упаковки

"Клиенты часто присылают нам письма, в которых приводят примеры появляющихся по всему миру решений в области упаковки", — сказала Батс.

"Осмелюсь вас заверить, что сегодня нет такого производителя, который бы не думал о более дружественной к природе упаковке. В последние годы прогресс здесь идет очень быстро, все больше новых решений доходит до прилавков. Но мы не можем так быстро освободиться от упаковки, потому что в продуктовых магазинах при продаже товаров очень строгие гигиенические требования. Мы должны отвечать за то, чтобы пищевые продукты не причинили вред здоровью людей. Сегодня пластиковая упаковка по-прежнему лучший гарант гигиены".

На вопрос, могли бы покупатели начать в будущем ходить в магазины со своей тарой, как это уже в некоторых странах происходит, Батс ответила, что, несмотря на многолетнюю просветительскую работу, большинство клиентов к этому не готовы. "Дело за Rimi не станет, но я не вижу готовности к этому покупателей, — ответила Батс. — доля таких людей еще очень мала".