Rimi планирует к 2025 году прекратить продажу яиц от кур, выращенных в клетках

”Если сравнивать продажи яиц такого типа в наших гипермаркетах и ​​онлайн-магазине, то в Интернете их покупают гораздо чаще — доля органических яиц составляет до 22%. В гипермаркетах продажи органических яиц остаются на уровне 9%”, — сказала руководитель по электронной коммерции Rimi Хелен Ледней.

”Rimi планирует к 2025-му году прекратить продажу яиц от кур, выращенных в клетках. Я считаю, что к тому времени станет больше поставщиков органических яиц, устаканится уровень цен на разные виды яиц, а также возрастет осведомленность людей. На сегодняшний день в каждом магазине Rimi есть информация о различных типах яиц, кроме того, этому уделяют особое внимание при выкладке товаров”, — сказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс.

Хелен Ледней добавила, что покупатели в интернет-магазине отличаются разумным выбором: помимо того, что вершину рейтинга самых покупаемых товаров возглавляют полезные продукты, по сравнению с обычным магазином алкоголь, сладости и безалкогольные напитки покупают реже.

”Покупатели также очень довольны тем, что в интернет-магазине используют бумажную упаковку и заботятся о том, чтобы ее было как можно меньше. Например, все фрукты и овощи упакованы в бумажные пакеты, на которых должным образом указана страна происхождения данных фруктов”, — отметила руководитель онлайн-магазина.

Вначале электронный магазин Rimi обслуживал в основном Таллиннскую область, в настоящее время добавлены районы Сауэ (вкл. Пюха кюла), Саку, Йыэляхтме, Юри, Ассаку, Хююру, Луйге, Ватсла, Ванамыйза, Тутермаа, Раэ, Маарду и Кийли. В ближайшее время планируется расширить зону доставки.