Rimi: многие дети в Эстонии едят органические продукты

Катрин Батс подчеркнула, что так же, как производители органических продуктов изо всех сил стараются удержать клиентов, торговые сети пытаются правильно спланировать закупки: каждый товар имеет 5-6 альтернатив, и то, что сегодня было крайне популярным, завтра может оказаться забытым. ”Наибольшее влияние на пищевые тенденции оказывают диеты, различные типы непереносимости продуктов, вегетарианство и веганство, а также органические продукты. Вегетарианство как стиль жизни выбирают иногда и потому, что заботятся об экологии — мясная промышленность считается одной из главных причин потепления климата. Вышеупомянутые группы потребителей очень маленькие, но громко высказывают свое мнение”.

”Если говорить конкретно про органические продукты, то наиболее популярны овощи, фрукты и детское питание. Например, в Rimi продажи органического детского питания составляют 54% от всех продаж детского питания. Самые популярные экологически чистые овощи — это морковь, огурец и помидор. В общей сложности в ассортименте Rimi насчитывается 450 органических продуктов”, — рассказала Катрин Батс.

Для примера специалист Rimi привела цифры оборота продаж эко-продуктов в разные годы, которые явно указывают на тенденцию роста. ”Например, в 2018-м году продажи органических продуктов по сравнению с 2017-м годом выросли на 41%. Также был замечен рост продаж собственной торговой марки Rimi I Love Eco: за два года они увеличились на 27%”.