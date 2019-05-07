Rimi: многие дети в Эстонии едят органические продукты

На прошедшей в рамках Эстонской пищевой ярмарки конференции, посвященной органическим продуктам, специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс сказала, что потребители очень охотно покупают экологически чистые продукты своим детям. Их продажи активно растут и составляют уже свыше половины продаж всех типов детского питания, говорится в пресс-релизе.
Катрин Батс подчеркнула, что так же, как производители органических продуктов изо всех сил стараются удержать клиентов, торговые сети пытаются правильно спланировать закупки: каждый товар имеет 5-6 альтернатив, и то, что сегодня было крайне популярным, завтра может оказаться забытым. ”Наибольшее влияние на пищевые тенденции оказывают диеты, различные типы непереносимости продуктов, вегетарианство и веганство, а также органические продукты. Вегетарианство как стиль жизни выбирают иногда и потому, что заботятся об экологии — мясная промышленность считается одной из главных причин потепления климата. Вышеупомянутые группы потребителей очень маленькие, но громко высказывают свое мнение”.
”Если говорить конкретно про органические продукты, то наиболее популярны овощи, фрукты и детское питание. Например, в Rimi продажи органического детского питания составляют 54% от всех продаж детского питания. Самые популярные экологически чистые овощи — это морковь, огурец и помидор. В общей сложности в ассортименте Rimi насчитывается 450 органических продуктов”, — рассказала Катрин Батс.
Для примера специалист Rimi привела цифры оборота продаж эко-продуктов в разные годы, которые явно указывают на тенденцию роста. ”Например, в 2018-м году продажи органических продуктов по сравнению с 2017-м годом выросли на 41%. Также был замечен рост продаж собственной торговой марки Rimi I Love Eco: за два года они увеличились на 27%”.
Катрин Батс добавила, что одним из их преимуществ перед другими торговыми сетями является отдел с хуторскими продуктами, который на данный момент открыт уже в 30 магазинах по всей Эстонии. ”В последние годы Talu Toidab показал рост продаж в 37%, что является отличным показателем, — отметила Катрин Батс. — Благодаря ассортименту отдела Talu Toidab гипермаркеты Rimi являются вторыми по величине продавцами органических продуктов в Эстонии”.
Мерит Микк из Ассоциации органического сельского хозяйства рассказала в своем докладе о том, что спрос на органические продукты в Европе и в США растет быстрее, чем поля в сельской местности, что является причиной увеличения нехватки органического сырья. ”Самый большой рынок эко-продуктов по-прежнему в США — в 2017-м году его объем составлял свыше 40 млрд евро, в Европе в 2017-м году он насчитывал 37,3 млрд евро, — отметила Мерит Микк. — По данным Института конъюктуры, объем розничного рынка всех эко-товаров в Эстонии в 2017-м году составил 41,8 млн евро. Достаточно много органических продуктов продаются в специализированных магазинах (около 40), однако быстро растет и ассортимент продаваемых в торговых сетях товаров”.
”По данным исследования Института конъюнктуры за 2018-й год, раз в неделю или чаще органические продукты покупают 9% потребителей. Основными аргументами являются польза продукта (47%), отечественное производство (38%), вкус (32%), экологические принципы (27%) и поддержка органических производителей (21%). Главным препятствием считают высокую цену (52%). Эко-товары, как правило, дороже обычных, однако их тоже можно найти по той же цене или даже дешевле”, — сказала Мерит Микк.
Экспорт экологически чистых продуктов из Эстонии совершил большой скачок — если в 2013-м году экспортировали эко-товары на сумму в 5,9 млн евро, то в 2017-м году эта цифра уже составляла 27,2 млн евро. ”Большую часть экспорта составляют зерновые, бобовые и масличные культуры, доля животных и продуктов животноводства незначительна”, — добавила Мерит Микк.