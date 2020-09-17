Рийна Сиккут: выплата компенсации с первого дня болезни снизитраспространение вирусов и сохранит людям зарплату

Согласно законопроекту, первые восемь дней болезни государство иработодатель компенсируют совместно — 40 процентов Больничная касса и 40 процентов работодатель. Начинаяс девятого дня заболевания компенсацию выплачивает толькоБольничная касса.

”Мы находимся на пороге второй волны коронакризиса — ксожалению, количество заболевших и заразившихся людей не снижается.Правительство призвало людей оставаться дома уже при первыхсимптомах болезни, но до сих пор так и не решило вопрос с оплатойбольничного. В ситуации, когда люди обеспокоены продолжениемэпидемии, а правительство неделями бьет баклуши, депутаты Рийгикогу обязаны взять решение проблемы насебя. Поэтому мы и внесли этот законопроект, чтобы дело наконецсдвинулось с мертвой точки”, — отметила бывший министр здоровья итруда Рийна Сиккут.

Цель законопроекта социал-демократов — ограничитьраспространение вируса и сохранить людям зарплату. ”Сейчас, есличеловек остается из-за болезни дома, это означает для него потерю вдоходах. Первые три дня болезни вообще не компенсируются, а дальшекомпенсация составляет лишь 70 процентов. Для многих это серьезнаяпроблема, и люди вместо того, чтобы остаться дома и лечиться, ходятбольными на работу. Для того, чтобы сберечь здоровье и защититькошелек людей, нужна новая схема выплаты компенсаций по болезни”, —подчеркнула Рийна Сиккут.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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